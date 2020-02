Grécia confirma primeiro caso de coronavírus no país

A Grécia confirmou esta quarta-feira o primeiro caso de coronavírus no país.O porta-voz do Ministério da Saúde grego confirmou que se trata de uma paciente, de 38 anos, que regressou recentemente do norte de Itália.As autoridades gregas anunciaram esta terça-feira uma série de medidas que incluem a proibição temporária de viagens de e para países que registem um grande número de infeções e o encerramento temporário de "áreas de ajuntamento" como escolas, cinemas, teatrpos, pavilhões desportivos e empresas."Estamos prontos para fazer o que for necessário para proteger a saúde pública", afirmou o porta-voz do governo, Stelios Petsas.