Grécia e Eslovénia também desaconselham vacina AstraZeneca a maiores de 65 anos

A Grécia e a Eslovénia juntaram-se esta sexta-feira à lista de cerca de uma dezena de países que estão a desaconselhar a administração da vacina contra a doença covid-19 do laboratório anglo-sueco AstraZeneca a pessoas com mais de 65 anos.

A Comissão Nacional de Vacinação da Grécia recomendou esta sexta-feira ao Governo helénico que administre a vacina contra a covid-19 da AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, a pessoas com menos de 65 anos, devido à falta de dados científicos relativos à eficácia do fármaco junto das populações mais idosas.

"Vamos fazer (a administração) em duas doses, segundo as instruções do fabricante. Existirá um intervalo de 12 semanas entre as duas tomas, o que oferece, de acordo com os dados disponíveis, uma maior eficácia. Isto irá agilizar a campanha de vacinação porque nos permitirá vacinar os mais jovens em paralelo com os idosos e os grupos de alto risco", explicou Ioanna Pavlopulu, membro da comissão, em declarações à estação de televisão privada Skai.