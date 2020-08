Grécia, França, Itália e Chipre fazem exercício militar conjunto a sul da ilha de Creta

Grécia, França, Itália e Chipre vão fazer hoje um exercício militar conjunto no sul da ilha de Creta, no Mediterrâneo oriental, informou o Ministério da Defesa grego.

O exercício militar conjunto vai decorrer até sexta-feira, segundo o Ministério da Defesa.

"Chipre, Grécia, França e Itália concordaram acordaram uma presença conjunta no Mediterrâneo Oriental no âmbito da Iniciativa de Cooperação Quadripartida (SQAD)", refere o ministério em comunicado.

"As tensões e a instabilidade no Mediterrâneo oriental aumentaram as disputas por questões relativas ao espaço marítimo (limitações, migrações, fluxos)", é referido no comunicado.

Na terça-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, cujo país detém a presidência rotativa da União Europeia, foi a Atenas e Ancara para tentar acalmar a disputa entre os dois países vizinhos, membros da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte, NATO na sigla em inglês), e encorajá-los a dialogar sobre a delimitação das águas no Mediterrâneo.

A Turquia e a Grécia estão envolvidos numa disputa cada vez mais tensa desde há semanas, tendo ambos colocado o Exército em alerta e a enviar navios de guerra na sequência da disputa sobre as fronteiras marítimas e direitos de prospeção 'offshore'.

Os dois países anunciaram que vão realizar exercícios militares entre a ilha grega de Creta e Chipre, onde o navio de prospeção turco está a levar a cabo operações de investigação sísmica de hidrocarbonetos, escoltados pela Marinha de Guerra de Ancara.

A Grécia sustenta que o navio de prospeção turco se encontra na placa continental grega, onde tem os direitos exclusivos de potenciais depósitos e gás e petróleo, pelo que optou por enviar vasos de guerra para a área.

A Turquia está também a efetuar prospeções em águas que Chipre reclama como suas.