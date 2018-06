Taxa de desemprego na Grécia cai para 20,1% em março

Recolha de dados foi feita pela Elstat.

Por Lusa | 11:32

A taxa de desemprego na Grécia caiu em março para 20,1%, menos cinco décimas face a fevereiro e menos dois pontos percentuais face ao mesmo mês de 2017, segundo dados corrigidos das variações sazonais esta quinta-feira divulgados.

Segundo os dados da agência de estatística grega Elstat, em termos absolutos, o número de desempregados em março desceu para 956.260, menos 14.591 pessoas do que em fevereiro e menos 101.576 pessoas do que no mesmo mês de 2017.

O número de empregados cifou-se em 3.793.934, mais 47.085 do que em fevereiro e mais 74.890 pessoas do que no mesmo mês do ano passado.