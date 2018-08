Governo grego substituiu chefia da polícia e bombeiros após desastre em Mati

Esta decisão surge dois dias após a demissão do ministro-adjunto responsável pela Proteção dos cidadãos.

Por Lusa | 19:20

Os chefes da polícia e dos bombeiros gregos foram hoje substituídos pelo governo, que continua a ser muito pressionado pela gestão do mortífero incêndio no leste de Atenas que provocou 90 mortos, segundo o último balanço.

"A direção dos bombeiros será assegurada a partir de hoje pelo atual chefe-adjunto, general Vassilios Matheopoulos" e a da polícia pelo "atual chefe-adjunto deste corpo, o general Aristidis Andrikopoulos", indicou um breve comunicado do gabinete do primeiro-ministro Alexis Tsipras após uma reunião do Executivo.

Esta decisão surge dois dias após a demissão do ministro-adjunto responsável pela Proteção dos cidadãos, Nikos Toskas, também responsabilizado pela oposição e diversos media de "má gestão" operacional do incêndio de 23 de julho, o mais mortífero do país.