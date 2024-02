Gregos decidem intensificar protestos e manifestar-se em Atenas

Os agricultores gregos decidiram esta terça-feira intensificar os protestos com bloqueios simultâneos de autoestradas e estradas em todo o país, bem como convocar uma grande manifestação em Atenas, informou a emissora pública ERT.

A decisão foi tomada numa reunião de mais de 70 associações agrícolas gregas, realizada esta terça-feira em Larissa (região centro da Grécia), apesar das concessões feitas nos últimos dias pelo Governo do primeiro-ministro conservador, Kyriakos Mitsotakis.

Os agricultores e criadores de gado, que protestam há mais de duas semanas, anunciaram que, a partir de quarta-feira, bloquearão simultaneamente as estradas regionais, as autoestradas e os postos fronteiriços, garantindo que, na próxima semana, também se manifestarão com tratores em Atenas.

Publicaram também uma lista das reivindicações, incluindo a "renegociação" da Política Agrícola Comum (PAC) da União Europeia (UE), subsídios estatais para a alimentação animal e outros produtos, bem como uma indemnização "que cubra totalmente" os danos causados às culturas por uma série de catástrofes naturais.

Na semana passada, Mitsotakis anunciou um aumento dos atuais 2.000 euros para um máximo de 10.000 euros na ajuda a agricultores individuais na Grécia central, que foi atingida por graves inundações em setembro.

O Governo conservador anunciou também que vai reembolsar este ano - tal como fez em 2023 - o montante de um imposto especial sobre o gasóleo a cerca de 300 mil agricultores.

No entanto, os agricultores consideraram estas medidas "insuficientes" e exigem combustível isento de impostos, salientando que muitos deles ainda não receberam um único euro da indemnização prometida pelo Estado.

A decisão dos agricultores de intensificar os protestos surge um dia depois de o porta-voz do Governo, Pavlos Marinakis, ter deixado claro que o executivo não estava a considerar a hipótese de conceder mais ajudas aos agricultores, uma vez que os "recursos à disposição" do executivo grego "não são inesgotáveis".

No entanto, o ministro das Finanças grego, Kostís Khatzidakis, disse esta terça-feira na rádio SKAI que o Governo está disposto a falar com os agricultores, mas "dentro de certos limites determinados pela economia".

Embora Mitsotakis tenha dado a entender na segunda-feira que não exclui a possibilidade de se reunir com representantes do setor, os agricultores ainda não solicitaram uma reunião com o primeiro-ministro helénico ou com qualquer outro membro do Governo.

Os agricultores europeus, incluindo em Portugal, saíram à rua nas últimas semanas, cortando estradas com tratores e promovendo protestos de rua, para exigir a flexibilização da PAC e mais apoios para o setor, ações que já levaram alguns Governos a adotar novas medidas.