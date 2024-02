Gregos mantêm protestos e preparam-se para reunião com primeiro-ministro

Os agricultores gregos prosseguiram esta sexta-feira com os protestos em todo o país, que duram há três semanas, com bloqueio de estradas e postos fronteiriços, com o Governo a anunciar, entretanto, uma reunião com representantes do setor na próxima semana.

Esta sexta-feira, os manifestantes cortaram a estrada que conduz ao porto de Igumenitsa, o terceiro maior do país, impedindo a passagem de camiões que transportavam mercadorias em direção a Itália.

Os cortes de estradas também prosseguiram em outras zonas do país, enquanto os agricultores do norte da Grécia se preparavam para bloquear durante quatro horas um posto fronteiriço com a vizinha Macedónia do Norte.

Um porta-voz do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis assinalou esta sexta-feira em declarações à televisão SKAI que o líder conservador "vai reunir-se na próxima terça-feira com os agricultores".

"O primeiro-ministro demonstrou que está sempre disposto ao diálogo", assinalou o porta-voz, para sublinhar que o Governo pretende saber quem representará os agricultores na reunião.

As associações agrícolas já remeteram a Mitsotakis uma carta com as suas exigências, onde se incluem a "renegociação" da Política Agrícola Comum (PAC) da União Europeia (UE), subsídios estatais para forragens e outros produtos, e indemnizações "que cubram por completo" os prejuízos motivados pelas recentes catástrofes naturais que afetaram o país.

Os agricultores da região de Tessália (centro), a maior zona agrícola do país e que em setembro passado ficou totalmente inundada devido a um forte temporal, exigem ainda diversas obras para o controlo dos rios e que garantam a proteção das suas colheitas.

O Governo grego tem reiterado a disposição em dialogar com os agricultores, mas com base em "propostas realistas" ao alegar que "as margens fiscais não são ilimitadas".

Na semana passada, Mitsotakis anunciou um aumento dos atuais 2 mil euros para um máximo de 10 mil euros na ajuda a agricultores individuais na Grécia central, que foi atingida por graves inundações em setembro.

O Governo grego conservador anunciou também que vai reembolsar este ano - tal como fez em 2023 - o montante de um imposto especial sobre o gasóleo a cerca de 300 mil agricultores.

No entanto, os agricultores consideraram estas medidas "insuficientes" e exigem combustível isento de impostos, salientando que muitos deles ainda não receberam um único euro da indemnização prometida pelo Estado.

Os agricultores europeus, incluindo em Portugal, saíram à rua nas últimas semanas, cortando estradas com tratores e promovendo protestos de rua, para exigir a flexibilização da PAC e mais apoios para o setor, entre outras reivindicações, ações que já levaram alguns Governos a adotar novas medidas de apoio.