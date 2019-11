Greta Thunberg a caminho dos Açores

Greta Thunberg está a caminho dos Açores. A jovem ativista vai passar pelo arquipélago português a caminho da cidade espanhola de Madrid, onde irá participar numa conferência sobre as alterações climáticas.Esta segunda-feira, a jovem de 16 anos publicou uma fotografia no Instagram, onde afirma estar "a caminho dos Açores"."Sexto dia. Esteve sol enquanto navegámos a norte das Bermudas. O tempo nem sempre esteve bom mas eu estou muito feliz e confortável a bordo do 'La Vagabonde'. Agora vamos rumar aos Açores", pode ler-se na descrição da imagem.