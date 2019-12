Greta Thunberg considera uma perda de tempo conversar com Donald Trump

A ativista sueca de 16 anos, Greta Thunberg, confessou, esta segunda feira, que não pretende conversar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por este não se mostrar disposto a ouvir especialistas e cientistas relativamente às alterações climáticasApós o vídeo que mostra Greta Thunberg a encarar o presidente Trump na Cimeira da Ação Climática, realizada pela ONU, em setembro, se tornar viral, a jovem ativista admitiu, durante o programa radiofónico Today da BBC, que mesmo se tivesse oportunidade, não falaria com o presidente norte-americano.A jovem afirmou pensar que este não lhe daria ouvidos já que também não o fez com os especialistas e cientistas perante o que estes tinham a dizer relativamente à questão das alterações climáticas.A jovem sueca confessou durante a entrevista: "Estes ataques são apenas engraçados porque, obviamente, não significam nada. Na realidade, acho que significam que estes (políticos) se mostram aterrorizados perante jovens que trazem a mudança que eles não desejam ver. Esta é apenas a prova em como estamos, de facto, a fazer algo e que eles nos estão a ver como uma ameaça."No decorrer da entrevista realizada à estação de rádio, Greta também mencionou outros ataques feitos por figuras políticas de outros países dando o exemplo do presidente brasileiro Jair Bolsonaro.Greta Thunberg tornou-se a pessoa mais nova do mundo a ser escolhida, pela revista TIME, como a personalidade do ano 2019 em dezembro.