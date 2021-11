Greta Thunberg critica cimeira do clima de Glasgow por ser a "mais exclusiva" de todas

A jovem ativista sueca Greta Thunberg defendeu esta quinta-feira que a COP26 é a mais exclusiva das cimeiras mundiais do clima e uma montra para os países ricos.

"A COP26 foi nomeada a COP mais exclusiva. Esta já não é uma conferência sobre o clima, é um festival de lavagem da imagem verde para o Norte global", afirmou Greta Thunberg na rede social Twitter.

Segundo a jovem de 18 anos, a 26.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP26), que começou no domingo e termina em 12 de novembro, na cidade escocesa de Glasgow, reduz-se a cerca de duas semanas de exaltação do 'status quo' da ação climática e do "blá, blá, blá" dos políticos.