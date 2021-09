Leia também Quatro em cada 10 jovens receiam ter filhos devido às alterações climáticas, revela estudo



A cimeira do clima Cop26 vai decorrer em Glasgow, no Reino Unido, a 31 de outubro a 12 de novembro, e todos os anfitriões devem manter as promessas do Acordo de Paris, nomeadamente a de cortar as emissões para limitar o aumento da temperatura global em 1,5 graus Celsius. "Reconstruir melhor, blá, blá, blá. Economia verde, blá, blá, blá. Zero emissões até 2050, blá, blá, blá", foram as críticas da ativista às palavras alegadamente vagas dos líderes políticos.A cimeira do clima Cop26 vai decorrer em Glasgow, no Reino Unido, a 31 de outubro a 12 de novembro, e todos os anfitriões devem manter as promessas do Acordo de Paris, nomeadamente a de cortar as emissões para limitar o aumento da temperatura global em 1,5 graus Celsius.

A jovem ativista do clima Greta Thunberg insurgiu-se contra os líderes mundiais que vão estar presentes na cimeira do clima Cop26, marcada para outubro. As acusações por parte da jovem foram proclamadas esta terça-feira, na cimeira do clima 'Youth4Climate', que decorre na cidade italiana de Milão.