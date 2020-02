Greta Thunberg já é uma marca registada

A ativista ambiental Greta Thunberg registou o seu nome e o do movimento que lidera como marcas comerciais no mercado europeu. A jovem sueca alega que a medida visa evitar abusos por parte de terceiros, que têm tentado vender produtos ou angariar dinheiro ilegalmente usando o seu nome."O meu nome e o do movimento ‘#Sextas-Feiras Pelo Futuro’ têm sido sistematicamente usados para fins comerciais sem qualquer tipo de consentimento. Garanto-vos que não tenho qualquer interesse em marcas registadas, mas isto tinha de ser feito", anunciou a ativista no Instagram, adiantando que o pedido de proteção de marca comercial inclui ainda a frase ‘Skolstrejk för Klimatet’ (Greve Escolar Pelo Clima) que está inscrita no cartaz que a tornou famosa e que a acompanha para todo o lado.O Instituto de Proteção Intelectual da UE, sediado em Valência, Espanha, confirmou ter recebido em dezembro o pedido de Greta, que deverá levar cerca de três meses a ser processado, e adianta que a ativista reservou o direito a usar a referida marca em publicidade, seguros, operações financeiras e monetárias e negócios imobiliários.O pedido abrange ainda os setores da educação e formação, entretenimento e atividades desportivas e culturais, bem como bens científicos, tecnológicos e de desenho industrial.