Greta Thunberg passeou por Lisboa e até tirou 'selfies' com fãs. Veja as imagens

Greta Thunberg chegou esta sexta-feira a Madrid, onde se encontra a participar na Cimeira das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP-25). Antes de chegar à capital espanhola, a jovem ativista sueca passou por Lisboa.



Depois de chegar a Portugal, após uma viagem de barco à vela desde os Estados Unidos, a jovem de 16 anos passeou pelo bairro de Alfama. Um dos sítios visitados por Greta foi a Costa do Castelo.











"Antes de sair para Madrid, onde vai participar esta tarde na Marcha pelo Clima, Greta Thunberg passeou por Lisboa. Um dos pontos visitados foi a Costa do Castelo, onde a activista de 16 anos foi reconhecida e interpelada por alguns dos nossos alunos", pode ler-se na publicação, acompanhada por uma fotografia.



Recorde que Greta Thunberg foi recebida esta terça-feira pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e pelo presidente da Comissão Parlamentar de Ambiente, José Maria Cardoso, além de ativistas portuguesas da greve climática estudantil.