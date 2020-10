Greta Thunberg pede voto para Joe Biden

Greta Thunberg, um dos rostos por detrás da luta contra as alterações climáticas, anunciou, este sábado, o seu apoio pelo democrata Joe Biden e pediu aos eleitores norte-americanos para votarem nas eleições predidenciais dos Estados Unidos da América com foco no meio ambiente.

A jovem sueca de 17 anos disse no Twitter que nunca se envolve na política, mas que "as próximas eleições nos Estados Unidos estão acima e além de tudo isso". E acrescentou: "Do ponto de vista do clima, está longe de ser suficiente e muitos defenderam outros candidatos, mas enfim... Organizem-se e façam com que todos votem em #Biden".

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O