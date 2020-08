Greta Thunberg regressa à escola depois de ano sabático a defender o planeta

A jovem ativista Greta Thunberg vai regressar à escola, depois de um ano de intervalo escolar que aproveitou para fazer uma viagem mundial em prol da defesa do clima.

"O meu ano de intervalo escolar acabou. É muito bom poder regressar à escola", escreveu a jovem sueca, de 17 anos, numa publicação na sua conta de Twitter.

Recorde-se que Greta Thunberg ficou famosa em 2018, altura em que começou a boicotar a escola para incentivar o governo sueco a adotar uma postura mais ativa no combate às alterações climáticas. A sua posição deu início ao movimento "Fridays for Future", com vários jovens por todo o mundo a aderirem a esta greve.

Nesse mesmo ano discursou na conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas e no ano passado visitou Lisboa, onde foi recebida pelo presidente da autarquia, Fernando medina, e pelo presidente da comissão parlamentar do ambiente, José Maria Cardoso.