A ativista climática Greta Thunberg prostestava, juntamente com outros ativistas, contra a demolição da aldeia carbonífera de Luetzerath, na Alemanha, quando foi detida pela polícia alemã, na passada terça-feira.

Durante o dia de quarta-feira, Greta Thunberg divulgou na rede social twitter que a detenção foi breve e reafirmou que "a proteção climática não é crime".

Yesterday I was part of a group that peacefully protested the expansion of a coal mine in Germany. We were kettled by police and then detained but were let go later that evening.