A greve dos transportadores, em Espanha, que já dura há 12 dias, está a bloquear os portos e a afetar a distribuição de mercadorias, causando prejuízos muito avultados. De acordo com o jornal ‘El País’, só de uma empresa da província de Cuenca está a apodrecer fruta em 14 contentores frigoríficos no porto de Aljeciras e em mais dois no de Vigo. As perdas são milionárias (podem ascender, no caso desta única empresa, a 500 mil euros). Há empresários que já temem a ruína.









Os portos de Barcelona, Valência, Bilbau e Aljeciras foram responsáveis por 80% do tráfego marítimo de contentores em todo o país vizinhos em janeiro passado, de acordo com dados dos Puertos del Estado. Desde o início da greve que os movimentos de camiões em Barcelona estão reduzidos em cerca de 80%. Neste porto entravam, todos os dias, entre 3 mil e 4 mil camiões. Lisboa ou Roterdão (Países Baixos) podem ser alternativas.