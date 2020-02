Greve da Polícia dispara homicídios no Ceará

A greve da Polícia Militar iniciada há uma semana por aumento de ordenados e melhores condições de trabalho fez disparar assustadoramente a violência no estado brasileiro do Ceará, no nordeste do país. Os homicídios quase quintuplicaram no estado, levando o pânico à população indefesa.Um balanço divulgado na tarde deste sábado pela Secretaria de Segurança Pública do Ceará informou terem sido registados 88 homicídios somente nos três dias cujos dados já foram consolidados, quarta, quinta e sexta. Num dia ‘normal’, segundo dados da secretaria, registam-se em todo o Ceará apenas seis homicídios, o que, em três dias, resultaria em 18 mortes, quase cinco vezes menos do que as contabilizadas oficialmente nesse período de greve da polícia.Alguns dos crimes aconteceram na via pública, em verdadeiros atos de execução sumária. Num deles, um adolescente de 17 anos foi cercado por sete homens que estavam em motos e crivado de balas numa praça de Fortaleza, a capital do estado, e em outro ponto da cidade um intenso tiroteio de origem desconhecida também deixou uma vítima fatal e vários feridos.Roubos a transeuntes, em residências e lojas também aumentaram muito e a insegurança começa a afetar a rotina das pessoas, que estão a optar por não sair de casa ou andarem sempre em grupos. Cidades do interior, onde a vida costuma ser mais tranquila, também estão a sofrer esse aumento da criminalidade, como em Sobral, onde quarta-feira o senador Cid Gomes, natural da cidade, foi baleado ao tentar furar um bloqueio de polícias amotinados em redor de um quartel.Na quinta-feira chegaram a Fortaleza 300 homens da Força Nacional, formada por polícias de elite recrutados em vários estados e treinados para atuar em crises de segurança.Além das reivindicações laborais, a greve da polícia do Ceará tem um forte componente de disputa política entre forças ligadas a Bolsonaro, que defende tratamento especial para polícias e militares, parte importante da sua base eleitoral, e aliados do governador cearense, Camilo Santana, do opositor Partido dos Trabalhadores. Tanto que quatro senadores voaram de Brasília para Fortaleza para intermediarem uma solução.