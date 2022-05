Greve de 24 horas contra a inflação fecha serviços e empresas na Grécia

Serviços públicos, transportes marítimos, ferroviários e urbanos, bem como a maioria das empresas privadas na Grécia, estão paralisados esta segunda-feira devido a uma greve geral de 24 horas convocada para protestar contra o aumento dos preços.

Os transportes públicos em Atenas estão a funcionar como se fosse um domingo, enquanto os supermercados e lojas estão fechados.

A Grécia assinala hoje o feriado relativo ao Dia do Trabalhador, que foi celebrado a nível internacional no domingo, 1 de maio.

Durante os tradicionais desfiles, cerca de 9.000 manifestantes percorreram as ruas da capital grega, Atenas, para exigir mais medidas do Governo para defender o poder de compra face ao impacto da inflação nos orçamentos das famílias.

A inflação na Grécia atingiu os 9,4% em abril, de acordo com o organismo europeu de estatísticas Eurostat, um valor muito acima da média europeia, que se situa nos 7,5%.

Segundo a mesma fonte, em março, o preço da eletricidade, por exemplo, estava quase 80% mais alto do que no mesmo período do ano passado, na sequência da subida geral dos preços da energia após a invasão russa da Ucrânia.

O Governo grego concedeu ajudas sociais no valor de quatro mil milhões de euros para lidar com a inflação galopante.

No dia 01 de maio, o salário mínimo na Grécia foi aumentado em 50 euros mensais, situando-se agora em 713 euros brutos, mas os sindicatos e a oposição de esquerda consideram estas medidas insuficientes e exigem, nomeadamente, que o salário mínimo seja aumentado para 825 euros brutos por mês.