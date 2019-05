Greve de dois dias no Sudão leva ao cancelamento de voos na capital do país

Sudan's planned general strike begins with airport staff strike - flights in and out of Khartoum International Airport are getting cancelled, one after the other. https://t.co/hOa7IWSTar — Yousra Elbagir (@YousraElbagir) May 28, 2019

A greve geral de dois dias que está a acontecer no Sudão está a afetar os voos na capital daquele país, Cartum.De acordo com a BBC, não há voos a partir ou a aterrar em Cartum porque a equipa do aeroporto iniciou a greve às 00h00 desta terça-feira.Algumas fotografias publicadas na rede social Twitter mostram os trabalhadores a protestarem no aeroporto com cartazes levantados.A greve foi convocada pela Aliança para a Liberdade e a Mudança (ALC) devido ao impasse nas negociações com o exército para a transferência do poder para a sociedade civil.O movimento contestatário justificou "a ação pacífica na terça-feira e na quarta-feira" com a "falta de alternativas" para fazer avançar as conversações com os militares.As negociações entre os líderes da contestação e os generais, que assumiram o poder depois de terem afastado o chefe de Estado, Omar al-Bashir, em 11 de abril, não resultaram num acordo sobre a direção - civil ou militar - de um Conselho Soberano pensado para garantir a transição.Depois dos militares afastarem al-Bashir, os manifestantes continuaram nas ruas, exigindo que os generais entregassem de imediato aos civis a condução do país.