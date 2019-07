Greve de trabalhadores da Iberia cancela dezenas de voos no aeroporto de Barcelona El Prat

Os trabalhadores de terra da Iberia no aeroporto El Prat, em Barcelona, estão este sábado em greve contra a sobrecarga de trabalho, gerando preocupação entre os passageiros, dado que coincide com o regresso de férias e o início de agosto.O Governo regional da Catalunha pediu na sexta-feira à empresa e aos sindicatos uma nova reunião de mediação para tentar sem acordo, permanecendo a greve durante o fim de semana.A greve levou ao cancelamento de dezenas de voos no aeroporto de El Prat, já que o pessoal de terra da Iberia, serve um total de 27 companhias aéreas, incluindo a Vueling, a British Airways, a Air Lingus ou a Level.A Vueling, a companhia aérea 'low-cost' da Iberia que opera a maioria de voos em El Prat, é a empresa mais afetada, com o cancelamento de 112 voos, que afetarão 7% dos viajantes, 95% dos quais vão ser realocados para outros aviões no mesmo dia ou nos próximos.O comité de greve pede que a empresa estabilize os empregos, transformando todos os trabalhadores permanentes em tempo parcial em funcionários em tempo integral, e passar a fixos 400 trabalhadores eventuais, de uma equipa de mais de 1.000 pessoas.Os representantes dos trabalhadores acreditam que tal resolveria a maioria dos problemas atualmente sofridos pela força do trabalho, como o "abuso de horas extras obrigatórias" ou a reorganização de turnos e horários que permitiriam à equipa da Iberia Barcelona trabalhar em "condições decentes".A Iberia, por seu turno, já respondeu a estas acusações e afirmou que a empresa não pode negociar a transformação dos contratos de pessoal do Aeroporto de El Prat, porque está fora do âmbito das competências do comité da empresa no aeroporto de Barcelona.Segundo a Iberia, no âmbito das negociações iniciadas aquando de outra greve convocada pelas mesmas razões no ano passado, os sindicatos maioritários em El Prat concordaram que a comissão de emprego da companhia seria responsável por esta questão e, sendo um acordo subscrito à escala estatal, a transformação de contratos não pode negociar-se em âmbito local.Por sua vez, o Governo regional da Catalunha solicitou à empresa, por meio de uma exigência administrativa, informações sobre as medidas que a companhia aérea pretende tomar para enfrentar esta greve.O Ministério do Desenvolvimento decretou na última quinta-feira serviços mínimos de 100% para voos domésticos com territórios não peninsulares, 54% de voos internacionais e 32% de voos peninsulares cuja alternativa de transporte é inferior a cinco horas.