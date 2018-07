Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Greve dos pilotos da Ryanair na Irlanda não deverá ter impacto em Portugal

Sexta-feira é dia de greve em protesto pela falta de progressos nas negociações sobre condições de trabalho.

Por Lusa | 19:03

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) disse esta quinta-feira à Lusa que a greve dos pilotos da Ryanair na Irlanda, marcada para sexta-feira, não deverá ter impacto em Portugal.



"Não existem razões para acreditar que tenha impacto em Portugal", afirmou Bruno Fialho, da direção do SNPVAC.



De acordo com a legislação em vigor, em caso de cancelamento ou atraso significativo, a Ryanair é obrigada a apresentar uma rota alternativa aos passageiros, a reorganizar a reserva para outra data ou a reembolsar o valor do bilhete.



Cerca de uma centena de pilotos contratados diretamente pela Ryanair na Irlanda, afetos à Associação de Pilotos de Aviação Irlandesa (IALPA), realizam na sexta-feira um dia de greve em protesto pela falta de progressos nas negociações com a companhia aérea sobre as suas condições de trabalho.



Nova greve está prevista para dia 24 de julho.



Após meses de negociações, a IALPA diz que a empresa não está a "levar a sério" as exigências dos pilotos e que não houve progressos suficientes em relação à melhoria salarial e condições de trabalho.