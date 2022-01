Confrontos, vandalismo, destruição, estradas cortadas, paragens a abarrotar de gente sem transporte e longa filas de trânsito. Foi o caos ontem em Luanda na sequência da greve dos taxistas. A paralisação foi o rastilho aproveitado pela população para mostrar a sua insatisfação e ganhou proporções alarmantes no distrito de Benfica, onde foi incendiado o edifício do comité distrital do MPLA e onde alguns jornalistas foram alvo de tentativas de linchamento.