Greve em aeroportos alemães afeta 300 mil passageiros

Uma greve do pessoal de terra paralisou esta sexta-feira sete dos principais aeroportos alemães, como o de Frankfurt, afetando 300.000 passageiros, um protesto para exigir melhores condições salariais.

O tráfego de passageiros foi suspenso quase totalmente nos aeroportos de Frankfurt, o maior da Alemanha e um dos mais movimentados da Europa, de Munique, Estugarda, Dortmund, Hanover, Bremen e Hamburgo, enquanto outros aeroportos, como o de Berlim, fizeram protestos que causaram perturbações menores.

O sindicato Verdi convocou a greve do pessoal de terra (trabalhadores do transporte e da segurança e os que pertencem a serviços municipais e regionais, como os bombeiros) nos referidos aeroportos para exigir melhores condições salariais e de trabalho.



O protesto acontece numa altura em que o sindicato reivindica aumentos de 10,5% para 2,5 milhões de trabalhadores e quando estão a ser renegociados convénios regionais e federais para os setores do transporte e da segurança nos aeroportos.





O protesto acontece numa altura em que o sindicato reivindica aumentos de 10,5% para 2,5 milhões de trabalhadores e quando estão a ser renegociados convénios regionais e federais para os setores do transporte e da segurança nos aeroportos.No entanto, os voos para ajuda humanitária aos afetados pelo sismo na Turquia não serão afetados e no aeroporto de Munique podem aterrar os aviões que transportam representantes oficiais que participam na Conferência de Segurança de Munique, um evento diplomático que reúne dirigentes internacionais, como a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e que decorre entre esta sexta-feira e domingo.