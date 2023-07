Greve em Itália cancela mil voos e afeta 240 mil passageiros

A greve que decorreu este sábado em alguns setores da aviação em Itália provocou o cancelamento de mil voos e afetou cerca de 240 mil pessoas, mas decorreu sem incidências, com a maioria dos passageiros a reagendar os voos.

De acordo com a agência espanhola de notícias, a Efe, que cita os meios de comunicação social italianos, a greve do pessoal de terra e de algumas companhias aéreas, que decorreu este sábado entre as 10h00 locais (menos uma em Lisboa) e as 18h00, decorreu com tranquilidade depois de a maioria dos passageiros ter sido avisada a tempo de remarcar as suas viagens.

Segundo os meios de comunicação social italianos, no final das oito horas de greve, cerca de mil voos foram cancelados em todos os aeroportos italianos, cerca de 150 nos aeroportos de Malpensa e Linate, em Milão, de um total de 800 previstos, enquanto outros 150 foram cancelados no aeroporto de Fiumicino, em Roma, um dos mais afetados.