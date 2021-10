Gripe deve atacar este inverno. Dono da marca Nurofen aumentou vendas

Com o desconfinamento e o início das temperaturas mais baixas, os medicamentos para a gripe e constipações têm sido mais procurados. O grupo britânico Reckitt, que detém a marca do medicamento Nurofen, anunciou que as vendas aumentaram nesta altura e que, por isso, o número de constipações e gripes é maior este ano em comparação com anos anteriores.

Ao contrário do que os analistas previam, os lucros da empresa aumentaram 3,3% nos últimos três meses até 30 de Setembro. O CEO da Reckitt destacou que as vendas de medicamentos para constipações estão em níveis superiores aos de 2019, noticiou o The Telegraph.

Estudos e estatísticas mostram que os casos de gripe baixaram durante a pandemia. No entanto, alguns cientistas apontam para um maior crescimento dos doentes com gripe durante o próximo inverno, uma vez que as pessoas estiveram menos expostas à bactéria durante o período pandémico.

Um relatório do Grupo Consultivo de Ameaças por Vírus Respiratórios Novos e Emergentes (Nervtag) do Reino Unido alertou que a próxima temporada de gripe vai ser pior do que o normal pois o distanciamento social reduziu a circulação dos vírus respiratórios, deixando a população mais vulnerável a doenças respiratórias.