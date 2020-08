Gripe espanhola terminou a II Guerra Mundial? O erro de Donald Trump que não passou despercebido

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse esta terça-feira que a gripe espanhola de 1918 ocorreu em 1917 e que "provavelmente" foi esta pandemia que colocou um ponto final na II Guerra Mundial, uma guerra que só teria início em 1939 e terminaria em 1945.



"Certamente foi uma coisa terrível [gripe espanhola] onde morreram de 50 a 100 milhões de pessoas, provavelmente terminando a II Guerra Mundial", disse o presidente.





França, Bélgica, Itália, Grécia e Roménia,

O erro não passou despercebido e muitos foram os que correram para as redes sociais, nomeadamente o Twitter, para denunciar a falsa informação.Recorde-se que a gripe espanhola de 1918 durou dois anos e matou milhões de pessoas. A II Guerra Mundial começaria cerca de 20 anos depois e terminaria em 1945 quando as potências da Aliança do Eixo se renderam deixando os Aliados, países como avitoriosos.