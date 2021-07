Gritos e caos durante evacuação no aeroporto de Newark nos EUA

O aeroporto em Newark, nos EUA, foi evacuado esta segunda-feira pelas autoridades policiais norte-americanas em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas.A polícia ordenou aos passageiros que abandonassem o terminal C do aeroporto daquela cidade de New Jersey, um dos que serve a vizinha cidade de Nova Iorque e para onde voa, nomeadamente, a portuguesa TAP.Relatos de várias pessoas na rede social Twitter dão conta da confusão que se instalou durante a operação de evacuação. "Houve gritos e correria", descreveram testemunhas, que não perceberam a razão do caos que subitamente se instalou num dos mais movimentados aeroportos dos Estados Unidos.Há pelo menos um detido.