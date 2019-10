Grupo armado faz reféns em emissora de televisão do Brasil

Um grupo de 12 homens armados invadiu este domingo a sede da TV Cultura, na zona oeste de São Paulo, Brasil, fez reféns durante três horas e roubou o dinheiro de três caixas eletrónicas instaladas no edifício.A emissora confirma que o grupo chegou numa carrinha dos correios, por volta das 7h00, vestidos com roupa da emissora e de uma empresa que estava responsável por obras no museu sediado na Fundação Padre Anchieta. Vários funcionários foram feitos reféns. Os ladrões conseguiram fugir na mesma carrinha, que acabou por ser abandonada no parque de estacionamento de um supermercado da zona.A polícia avança que o grupo arrombou duas caixas eletrónicas do Banco do Brasil. A tentativa de arrombar uma terceira falhou e, por isso, fugiram com o equipamento.Até ao momento, nenhum suspeito foi localizado. A polícia garante que não há registo de feridos.