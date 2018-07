Grupo armado incendeia autocarro na Irlanda do Norte

O Serviço de Polícia da Irlanda do Norte twittou: "A polícia está atualmente presente depois que um autocarro ter sido incendiado na Westwinds Estate".



"Por volta das 19h30 foi relatado que vários homens mascarados, um deles com uma arma de fogo suspeita, sequestraram o autocarro em Blenheim Drive antes de o incendiar", lê-se ainda.





Police are currently in attendance after a bus was set on fire in the Westwinds Estate this evening. At around 7.30pm it was reported that a number of masked men, one carrying a suspected firearm, hijacked the bus in Blenheim Drive before setting it on fire.