Um grupo de pelo menos três homens armados invadiram um hotel de luxo no Baluchistão, no Paquistão, e dispararam mortalmente contra um dos seguranças do edifício. Há ainda registo de feridos.De acordo com a imprensa internacional, o local foi evacuado e os atacantes ainda se encontram barricados no primeiro andar do hotel.O ataque foi reinvindicado pelo Exército de Libertação do Baluchistão, um grupo de militantes que luta por uma maior autonomia da região.