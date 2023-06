Grupo armado mexicano sequestra 14 trabalhadores governamentais de Chiapas

Um grupo armado sequestrou 14 funcionários da Secretaria de Segurança e Proteção Cidadã (SSyPC, na sigla em espanhol), do Governo do estado de Chiapas, no sudeste do México, disse na terça-feira a instituição.

O sequestro ocorreu na estrada de 35 quilómetros que liga as cidades de Ocozocoautla e de Tuxtla Gutiérrez, capital do estado de Chiapas.

A SSyPC lançou uma operação aérea e terrestre para tentar encontrar os 14 funcionários administrativos, enquanto a Procuradoria-Geral do Estado mexicano iniciou uma investigação.