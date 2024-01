Grupo associado ao Daesh reivindica explosão em Cabul

Uma fação associada ao grupo Estado Islâmico (EI) reivindicou esta quarta-feira a responsabilidade pela explosão de uma carrinha na capital afegã, que matou pelo menos três pessoas.

Num comunicado, o grupo extremista referiu que fez detonar terça-feira um explosivo escondido num veículo pertencente a funcionários da principal prisão afegã em Cabul, matando e ferindo cerca de 10 pessoas.

O porta-voz da polícia afegã, Khalid Zadran, confirmou a explosão de uma bomba, bem como a morte de três civis e de ferimentos em quatro outros.

Zadran acrescentou que a explosão ocorreu na parte oriental da cidade, na zona de Alokhail, e que a polícia tinha detido um suspeito.

A filial do grupo Estado Islâmico na região já realizou no passado ataques contra xiitas, que o EI considera apóstatas.

Noutro incidente, pelo menos sete civis ficaram esta quarta-feira feridos depois de uma granada de mão ter sido lançada contra um veículo da polícia no oeste da cidade de Herat, capital da província homónima, segundo o porta-voz do chefe da polícia local, Abdullah Ensaf.

Ensaf adiantou que nenhum polícia ficou ferido no ataque, que, até agora, ninguém reivindicou.

No fim de semana, o EI reivindicou a responsabilidade pela explosão de um miniautocarro na zona ocidental de Cabul, que matou pelo menos cinco pessoas.

O grupo afiliado do EI tem sido um dos principais rivais dos talibãs desde que estes últimos assumiram o controlo do Afeganistão em agosto de 2021, com a retirada das tropas norte-americanas e de outros países.

Os militantes do EI atacaram em Cabul e nas províncias do norte.