Grupo contra as vacinas da Covid tenta invadir BBC... mas engana-se no edifício

Uma grande multidão de pessoas contra a vacina da Covid-19 decidiu esta segudna-feira invadir a BBC em protesto em Londres, porém, acabaram por não cumprir o objetivo uma vez que se enganaram no edifício.



De acordo com as notícias locais, o grupo terá sido mal informado sobre a localização da cadeia de notícias.









Piers Morgan, o apresentador que foi despedido do canal ITV após ter afirmado que não acreditava "numa única palavra" dita pela duquesa Meghan Markle, chamou os manifestantes de "imbecis". No Twitter houve quem respondesse que se tratavam só de "mães e pais preocupados".



It’s ITV’s HQ now, you f*cking imbeciles. https://t.co/PXbGhQoXxs — Piers Morgan (@piersmorgan) August 9, 2021





é predominantemente usado para habitação e pela ITV para filmar os programas "Good Morning Britain" e o "This Morning". Centenas de manifestantes, frustrados, gritaram "vergonha" e outras palavras de ordem.Piers Morgan, o apresentador que foi despedido do canal ITV após ter afirmado que não acreditava "numa única palavra" dita pela duquesa Meghan Markle, chamou os manifestantes de "imbecis". No Twitter houve quem respondesse que se tratavam só de "mães e pais preocupados".

Vários vídeos que circulam nas redes sociais mostram os manifestantes a tentar romper um cordão policial para forçar a entrada no Television Centre, um complexo de edifícios em White City, Londres, que foi sede da BBC entre 1960 e 2013. Chegaram cerca de 8 anos atrasados uma vez que a emissora se mudou em 2013.Atualmente o edifício