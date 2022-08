Grupo criminoso PCC planeava raptar autoridades no Brasil para resgatar os seus líderes

A Polícia Federal Brasileira desmantelou esta quarta-feira um plano de membros do Primeiro Comando da Capital (PCC), a maior organização criminosa do país, para raptar diferentes autoridades e invadir prisões e resgatar os seus principais líderes.

O plano foi desmantelado numa operação em que agentes da Polícia Federal cumpriram hoje dez mandados de captura e treze mandados de busca nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Brasília.

Segundo a Polícia Federal, o objectivo do plano era libertar alguns dos líderes do PCC que se encontram detidos nas penitenciárias federais de Brasília e Porto Velho, que são as prisões de maior segurança do país e para onde são enviados os reclusos mais perigosos.