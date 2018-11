Grupo de 145 baleias morre em praia da Nova Zelândia

Pelo menos 145 baleias-piloto foram encontradas mortas numa praia remota da Nova Zealândia. Os animais terão encalhado nas últimas horas.



Os dois grupos foram encontrados na ilha de Stewart, uma zona praticamente despovoada no sul do arquipélago do Pacífico.



O alerta chegou às autoridades através de um homem que caminhava na região, na noite de domingo. Quando chegaram ao local, os operacionais depararam-se com metade dos animais já sem vida. Os restantes estavam em agonia e acabaram por ser abatidos, informa o Departamento de Conservação da Nova Zelândia (DOC), citado pela CNN.



"Infelizmente, as hipóteses de conseguir pôr alguns destes animais a flutuar com sucesso eram extremamente baixas", disse Ren Leppens, diretor operacional do DOC na ilha Stewart.