Grupo de Ação Financeira aumenta sanções aplicadas à Federação Russa

O Grupo de Ação Financeira (GAFI) impôs, esta sexta-feira, mais restrições à Federação Russa devido à invasão da Ucrânia, inibindo-a de participar em projetos atuais ou futuros, o que na prática a impede de agir como Estado membro.

O anúncio foi feito pelo presidente do GAFI, Raja Kumar, em conferência de imprensa no final da sessão plenária de dois dias, feita em Paris, na qual recordou que, desde o começo do ataque russo à Ucrânia, a organização "condenou repetidamente" as ações da Federação Russa.

Outra sanção anunciada é a proibição de participar nas reuniões dos ramos regionais do GAFI como Estado membro.

O GAFI pretende estabelecer normas contra a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e a proliferação de armas de destruição massiva.