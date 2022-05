Grupo de assaltantes rouba loja da Chanel em Paris e foge de mota

Um grupo de assaltantes armados roubou um relógio e outras jóias de uma loja da Chanel na Avenue de la Paix, no centro de Paris, esta quinta-feira. De seguida, fugiram de mota.De acordo com as autoridades francesas, o roubo teve lugar durante o dia na zona da Place Vendome, no centro de Paris, que já tinha sido alvo de outro roubo o ano passado.Um dos assaltantes estava à porta da loja com uma arma automárica e os três outros assaltantes - vestidos de preto e de capacete - invadiram a loja com sacos, referiram ainda."Tudo aconteceu muito rapidamente e infelizmente os primeiros polícias que chegaram estavam de bicicleta", disse uma das testemunhas, citada pela Reuters.A marca disse que ninguém ficou ferido e que estava a trabalhar com a polícia na investigação.O valor dos bens roubados também não foi revelado pela Chanel.A polícia disse não ter qualquer informação sobre a identidade dos ladrões, que estão em fuga.