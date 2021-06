Grupo de cientistas cria primeira forma de vida resistente a vírus

Um grupo de investigadores do Reino Unido criou aquela que é considerada a primeira forma de vida resistente a praticamente todos os vírus.

Jason Chin e a equipa do Conselho de Pesquisa Médica do Reino Unido propôs-se a mostrar que o código genético de um ser humano pode dar origem a uma nova espécie, resistente a qualquer vírus.

Ao reescreverem o genoma da bactéria Escherichia coli, provocaram milhares de alterações que não existiam até então, um sinal para os cientistas de que é possível criar uma vida sintética através da correção do genoma.

Mas como é que se deu a alteração e criação de novas formas? Segundo o jornal El País, cada forma de vida do planeta depende de 20 blocos de proteínas, conhecidas como aminoácidos. No genoma humano existem cerca de 64 fragmentos curtos, os codão, responsáveis por sintetizarem 20 aminoácidos. Através de um estudo publicado na revista Science, a equipa de investigadores demonstrou como reescrever as sequências destes codões: para além de serem capazes de fabricar novos aminoácidos inexistentes até ao momento, as alterações ao genoma funcionaram como um "escudo" contra grande parte dos vírus.

De acordo com os autores da investigação, a descoberta pode contribuir para a criação de novos fármacos.

Apesar de vários cientistas terem já demonstrado como criar micróbios a partir de genomas totalmente artificiais, a equipa fez agora alterações à sequência genética das bactérias, retirando partes do genoma original e substituindo-o por sequências artificiais. Os resultados mostraram que as bactérias artificiais resistiram a um ‘cocktail’ de vírus.