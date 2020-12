Uma equipa de peritos da Food and Drug Administration (FDA) deu luz verde à autorização urgente para a utilização da vacina da Moderna contra a Covid-19 nos EUA.De acordo com o Washington Post, o painel destacou que os benefícios da vacina, cuja eficácia é de 94%, superavam os riscos para a população com mais de 18 anos.A FDA deverá assim autorizar a utilização da vacina esta sexta-feira, segundo fontes do jornal norte-americano.A pandemia matou já mais de 310 mil pessoas nos Estados Unidos.