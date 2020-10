Estudantes multados em 11 mil euros por organizarem festa ilegal

Três estudantes foram multados em 11.000 euros cada, este sábado à noite, por organizarem uma festa ilegal que juntou cerca de 100 pessoas em Norwich, Inglaterra. A informação foi avançada pelo jornal britânico Metro.O grupo responsável pela festa era composto por duas jovens de 20 e um rapaz de 19 anos da Universidade de East Anglia.

"Todos nós teremos um papel a desempenhar para manter o nosso distrito seguro no futuro e não hesitaremos em tomar medidas se necessário, como demonstrado", disse ao Metro um porta-voz da esquadra local.



Recorde-se que no Reino Unido está em vigor uma medida restritiva que visa fazer face à propagação do coronavírus, que proíbe ajuntamentos de mais de 30 pessoas.