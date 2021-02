Grupo de 'graffiters' pinta mural em Barcelona em solidariedade com 'rapper' Pablo Hasél

Um grupo de 'graffiters' pintou hoje um mural em Barcelona, em solidariedade com o 'rapper' Pablo Hasél e contra a censura e a autocensura, com desenhos alusivos ao ditador Francisco Franco, ao rei emérito e outras figuras da transição.

O mural foi pintado no parque dos Jardines de les Tres Xemeneies, no centro da cidade espanhola de Barcelona, e um dos participantes neste protesto criativo é o artista Roc Blackblock, que já tinha pintado um mural em solidariedade a Hasél, com o rosto do rei emérito Juan Carlos, mas que foi apagado por uma equipa de limpeza municipal.

A limpeza deste mural gerou críticas de muitos setores criativos e provocou o pedido de desculpas da Câmara Municipal de Barcelona, com a presidente Ada Colau a assegurar que tinha sido "um erro que não se deve repetir".