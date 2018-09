Grupo de 'Mariachis' mata três pessoas em zona turística no México

Suspeitos estavam armados com espingardas e pistolas e dispararam contra várias pessoas que passeavam na Praça Garibaldi.

Um grupo vestido de mariachis matou esta sexta-feira três pessoas e deixou outras sete feridas numa zona turística na capital do México.



Os suspeitos estavam armados com espingardas e pistolas e dispararam contra várias pessoas que passeavam na Praça Garibaldi, uma zona turística da capital mexicana com vários bares mariachi.



Os atiradores abandonaram o local de mota.



A Praça Garibaldi faz fronteira com o distrito de Tepito, "casa" de um dos cartéis de droga mais violentos do México, os "La Union".





