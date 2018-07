Grupo de três mil golfinhos avistado a 40 km da costa portuguesa

Animais surpreenderam investigadores nas Rias Baixas da Galiza. Momento inédito foi captado em vídeo.

13:30

O maior grupo de golfinhos alguma vez visto pelo Bottlenose Dolphin Research Institute atravessava as Rias Baixas, perto de Vigo, na Galiza, na passada quinta-feira, dia 5 de Julho. Foram mais de três mil os exemplares de golfinho comum avistados no local, a cerca de 40 quilómetros do território português.







As imagens captadas pelos investigadores foram partilhadas no Facebook e contam já com mais de 50 mil visualizações. Os biólogos afirmam que se trata de um caso surpreendente, dado que normalmente estes grandes grupos só são avistados na Califórnia e África do Sul.









Os golfinhos comuns normalmente só se juntam em grupos desta envergadura quando se apercebem da presença de alimento em abundância.





Estes mais de 3.000 exemplares de golfinhos comuns seguiam a grande velocidade, abrangendo um espaço de aproximadamente quatro quilómetros em busca de alimento.