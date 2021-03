Grupo de voluntários ajuda sapos a atravessar estrada em França para se reproduzirem na água

Todas as manhãs e todas as noites um grupo de voluntários junta-se para ajudar sapos a atravessar uma estrada, na cidade de Léry, em França, uma vez que há um grande risco destes animais ficarem pelo caminho devido aos automóveis em circulação. A passagem para o outro lado da estrada deve-se ao facto de existir um lago e dos animais terem de reproduzir na água.

Do final de fevereiro até ao início de maio (altura da migração), é colocada sobre a estrada uma capa protetora de cerca de 300 metros, bem como baldes enterrados e espaçados entre si.

Os sapos costumam sair da floresta de Bord à noite e com a capa, os animais ficam protegidos dos automóveis e de outros obstáculos. A certa altura caem no balde e são recolhidos pelos voluntários na manhã seguinte e deixados no lago do outro lado da estrada.

"O sapo nasce na água, e ao contrário da rã, vive na floresta. Apenas as fêmeas voltam à água para colocar os ovos", explicou uma das voluntárias, citada pelo jornal francês Le Parisien.

A voluntária acrescentou ainda que nos últimos anos só têm visto "carne esmagada".



"Infelizmente, foi preciso ter ocorrido um acidente com um jovem que escorregou numa scooter na mesma estrada, para que a comunidade aceitasse estas instalações", explica, acrescentando que em 2019 conseguiram levar 223 sapos e em 2020, 522.

Esta iniciativa foi levada a cabo também pelo departamento Eure, em França.



Serão realizadas campanhas de consciencialização para o tema em várias faculdades.