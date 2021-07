Grupo descobre garrafas de uísque afundadas em lago há quase 60 anos

Um grupo de homens descobriu várias garrafas de uísque afundadas em 1964 num lago, no Canadá.Com a ajuda de especialistas em mergulho, Dieter Mueller decidiu ir em busca de um tesouro perdido no Lago Otter, perto de Parry Sound, em Ontário, no Canadá.Em declarações ao jornal local Barrie Today, o homem revelou que ficou fascinado com a história das garrafas perdidas no lago após uma colisão entre barcos nos anos 60. Mueller tentou localizar a bebida ainda durante a sua adolescência, mas sem sucesso: as garrafas ficariam a seis metros de profundidade durante todos estes anos.

A aventura, que teve lugar no passado dia 15 de julho, estava prestes a terminar quando Davison, o mergulhador destacado para a missão, encontrou três das garrafas. Uma delas encontrava-se ainda completamente cheia de uísque.

"Era uísque! Os rótulos (tinham) se desintegrado, e a empresa Gooderham & Worts parou de fazer uísque assim no início dos anos 1990 ", revelou Mueller ao jornal.