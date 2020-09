Grupo Inditex com prejuízos de 195 milhões de euros no primeiro semestre de 2020

O grupo espanhol Inditex, dono da Zara e Massimo Dutti, teve um prejuízo de 195 milhões de euros, no seu primeiro semestre fiscal do ano, de fevereiro a julho, devido à crise provocada pelo novo coronavírus, anunciou hoje.

Segundo a informação enviada esta quarta-feira à CNMV (Comissão Nacional do Mercado de Valores) espanhola, a multinacional espanhola apresentou lucros de 214 milhões de euros no segundo trimestre (maio a julho), depois de ter tido prejuízos de 409 milhões no primeiro (fevereiro a abril), as primeiras perdas da história da empresa.

Em termos semestrais, os prejuízos deste ano, de 195 milhões de euros, contrastam com o lucro de 1.549 milhões de euros de um ano antes.