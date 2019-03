Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo IRA reivindica ataque com encomendas armadilhadas em Londres e Glasgow

Ninguém foi detido até ao momento. Terroristas dizem que ainda há um explosivo por encontrar.

10:38

O grupo autodenominado de IRA reivindicou a autoria do ataque com recurso a encomendas armadilhadas e enviadas para a Universidade de Glasgow e várias locais de transportes de Londres.



Apenas quatro dos cinco dispositivos foram encontrados pelas autoridades. Três foram desativados no Aeroporto de Heathrow, um na estação de Waterloo e outro no Aeroporto da cidade de Londres.



Um outro despositivo foi encontrado na Universidade de Glasgow posteriormente.



As investigações vão continuar para identificar os autores do ataque. Ninguém foi detido até ao momento.