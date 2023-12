Grupo Lufthansa exige indemnização de 730 mil euros a ativistas climáticos

A Eurowings, em nome de todas as filiais do grupo Lufthansa, exige uma indemnização de cerca de 730 mil euros aos ativistas climáticos do Last Generation pelo bloqueio de pistas em três aeroportos alemães no verão passado e no outono de 2022.

De acordo com a edição 'online' deste domingo do jornal "Bild am Sonntag", a ação dos ativistas, em 13 de julho, só no aeroporto de Hamburgo (norte), afetou 57 voos do Grupo Lufthansa, incluindo Lufthansa, Eurowings e Swiss, e 8.500 passageiros.

Os prejuízos causados estão estimados em 400 mil euros, uma fatura que já foi enviada a dez ativistas, que cortaram uma vedação de acesso e entraram de bicicleta nas pistas.