Grupo neonazi banido na Alemanha

O Governo alemão proibiu esta quarta-feira o grupo de extrema-direita Artgemeinschaft - em português Comunidade Racial - por espalhar a ideologia nazi, racista, xenófoba e antissemita entre jovens e crianças.



A polícia realizou uma megaoperação em 12 estados, com buscas à sede do grupo, bem como a 26 casas de 39 membros. "O grupo usa crenças pseudorreligiosas para espalhar uma visão que é uma violação da dignidade humana", disse o Ministério do Interior. Na passada semana foi banido outro grupo neonazi.

Ver comentários